Corona-Test FOTO: Jens Kalaene Fallzahlen Corona-Inzidenz im Nordosten konstant Von dpa | 10.04.2022, 18:36 Uhr | Update vor 7 Min.

Die Corona-Situation in Mecklenburg-Vorpommern ist nahezu unverändert. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Sonntag 1368,7 nachgewiesene Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Das waren 0,1 weniger als am Vortag. Vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 1807,4.