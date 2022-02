Corona-Test FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Politik Corona-Infektionsgeschehen stagniert in Niedersachsen Von dpa | 20.02.2022, 10:48 Uhr | Update vor 9 Std.

Beim Corona-Infektionsgeschehen hat es in Niedersachsen am Wochenende kaum Veränderungen gegeben. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 1113,4 nach 1114,2 am Samstag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich innerhalb einer Woche neu mit dem Coronavirus angesteckt haben.