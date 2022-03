Corona-Test FOTO: Sebastian Gollnow RKI-Zahlen Corona-Indizenz in NRW stagniert Von dpa | 28.03.2022, 09:37 Uhr | Update vor 14 Min.

Der Durchschnittswert für Corona-Neuinfektionen bleibt in Nordrhein-Westfalen auf hohem Niveau. Der sogenannte Inzidenzwert betrug am Montag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 1394 und lag damit nur leicht unter dem Sonntagswert von 1405. Die Kennziffer gibt an, wie viele Neuinfektionen den Behörden innerhalb der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner bekannt geworden sind. Der NRW-Wert liegt weiterhin deutlich unter dem bundesweiten Schnitt, der am Montag bei 1701 lag.