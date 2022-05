ARCHIV - Ein Mitarbeiter hält ein Abstrichstäbchen für die Durchführung eines Corona-Tests in der Hand. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Covid-19 Corona in der Familie: Sozialministerin sagt alle Termine ab Von dpa | 18.05.2022, 22:10 Uhr

Nach einer Corona-Infektion in der Familie hat Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) alle Termine in dieser Woche abgesagt. Drese sei direkte Kontaktperson, teilte ihr Ministerium am Mittwoch mit. Deshalb werde sie vorsorglich ihre Kontakte einschränken und auch nicht an den Landtagssitzungen diese Woche teilnehmen. Vertreten werde sie dort von der Ministerin für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten, Bettina Martin (SPD).