Corona-Impfung FOTO: Daniel Bockwoldt Gesundheitsministerium Corona-Impfquote in Kiniken und Pflege bis zu 97 Prozent Von dpa | 12.04.2022, 03:39 Uhr | Update vor 14 Min.

In den medizinischen und Pflege-Einrichtungen in Schleswig-Holstein haben nach Schätzungen des Gesundheitsministeriums 95 bis 97 Prozent des Personals ihre Corona-Impfpflicht erfüllt. Dies teilte das Ressort am Montag mit Stand vom vergangenen Freitag mit. „Die uns vorliegenden Auswertungen zeigen, dass in den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in Schleswig-Holstein die Impfquoten sehr gut sind und noch deutlich über dem hohen Niveau in der Allgemeinbevölkerung liegen“, kommentierte Minister Heiner Garg (FDP). Die Quote sei auch höher als zunächst erwartet.