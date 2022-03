Corona-Impfung FOTO: Arne Dedert Gesundheit Corona-Impf-Angebote für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine Von dpa | 11.03.2022, 19:49 Uhr | Update vor 1 Std.

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen in Nordrhein-Westfalen niedrigschwellige Angebote für Corona-Schutzimpfungen erhalten. Das Landesgesundheitsministerium bat die Koordinatoren in den Städten und Kreisen, kurzfristig solche Möglichkeiten zu schaffen - beispielsweise mit Impfbussen an zentralen Punkten.