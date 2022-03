Distanzunterricht FOTO: Jonas Güttler Gelsenkirchen Corona-Fälle: Gesamtschule wechselt zu Distanzunterricht Von dpa | 22.03.2022, 18:50 Uhr | Update vor 29 Min.

Wegen vieler Corona-Fälle unter Schülern und Lehrern wechselt eine Gesamtschule in Gelsenkirchen bis zum Wochenende in den Distanzunterricht. Seit Ende Februar seien an der Gesamtschule Buer-Mitte acht Klassen in Quarantäne geschickt worden, die Zahl der Infizierten sei zuletzt deutlich angestiegen, erklärte die Stadt Gelsenkirchen am Dienstag. Bei einigen Lehrern würden weitere positive Tests erwartet. Von der vorübergehenden Schließung sind mehr als 1400 Schüler und 150 Lehrer betroffen. Davon ausgenommen sind allerdings alle, die in dieser Woche Vorabitur-Klausuren schreiben. Am Montag, so der Plan, soll der Unterricht wieder in Präsenz stattfinden.