Auslandsresie abgebrochen Corona-Erkrankung: Baerbock reist zurück nach Berlin Von dpa | 08.06.2022, 14:40 Uhr

Während ihres Aufenthalts in Pakistan erkrankt Annalena Baerbock an Covid-19. In einer getrennten Kabine kehrt sie in der Regierungsmaschine nach Berlin zurück.