Corona-Debatte in der Bürgerschaft: Regierungserklärung

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) nimmt am Donnerstag Stellung zum weiteren Kurs im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Dazu gibt er am Vormittag (10.00 Uhr) in der Bürgerschaft eine Regierungserklärung ab. Es geht auch um die in der vergangenen Woche bei den Bund-Länder-Gesprächen vereinbarten Lockerungen.