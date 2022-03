Kläranlage FOTO: Arnulf Stoffel Klärwerke Corona-Abwasserüberwachung an 16 NRW-Standorten geplant Von dpa | 18.03.2022, 08:55 Uhr | Update vor 28 Min.

Die Abwasserüberwachung auf Corona wird in Nordrhein-Westfalen über die bereits bekannten Pilotprojekte hinaus auf voraussichtlich insgesamt 16 Standorte ausgeweitet. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung wolle vier weitere Modellstandorte in NRW fördern, teilte das NRW-Gesundheitsministerium in einem Schreiben an den Gesundheitsausschuss des Landtages mit.