Pandemie Corona: 1000 Krankenhausmitarbeiter im Norden ausgefallen Von dpa | 31.03.2022, 05:15 Uhr

In den schleswig-holsteinischen Kliniken sind nach einer Schätzung der Krankenhausgesellschaft aktuell rund 1000 Mitarbeiter wegen Corona-Quarantäne oder -absonderung ausgefallen. „Der Personalausfall in den Krankenhäusern ist auf Rekordniveau“, teile Geschäftsführer Patrick Reimund mit. Elektive Behandlungen seien flächendeckend eingeschränkt und in einer Reihe von Kliniken vollständig eingestellt.