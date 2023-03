Taiwans Präsidentin Foto: Uncredited/Taiwan Presidential Office/AP/dpa up-down up-down Diplomatie China protestiert gegen US-Transit von Taiwans Präsidentin Von dpa | 30.03.2023, 12:14 Uhr

China will Taiwan international isolieren. In einem Zwischenstopp von Präsidentin Tsai in New York sieht Peking eine unzulässige offizielle Interaktion mit den USA. Washington warnt vor Überreaktionen.