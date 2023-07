Ein Ferienflieger beim Landeanflug auf den Flughafen Hannover. Foto: Imago Images up-down up-down „Werbung nur für per Zug erreichbare Ziele“ Unionsfraktion wirft Habeck „Tourismuspolitik durch Klima-Brille“ vor Von Tobias Schmidt | 24.07.2023, 01:00 Uhr

„Flug-Scham“ war gestern: die Deutschen jetten in Scharen nach Mallorca oder in die Türkei. Aber die Bundesregierung bewerbe deutsche Tourismusziele nur, wenn diese per Zug erreichbar seien, beklagt die Tourismusbeauftragte der Unionsfraktion, Anja Karliczek. Das schade der heimischen Branche und trage kaum zum Klimaschutz bei.