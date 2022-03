Eckhardt Rehberg FOTO: Bernd Wüstneck Landtag CDU strebt Untersuchungsausschuss zu Klimastiftung MV an Von dpa | 26.03.2022, 13:47 Uhr | Update vor 6 Min.

Die CDU will bei der Klärung der Verhältnisse zwischen der SPD Mecklenburg-Vorpommerns und den russischen Geldgebern für die Gasleitung Nord Stream 2 nicht klein beigeben. Der kommissarische Landeschef der CDU, Eckhardt Rehberg, sprach sich dafür aus, im Landtag dazu einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Dieser Sonderausschuss solle sich insbesondere mit der maßgeblich von Nord Stream 2 finanzierten Klimaschutz-Stiftung des Landes befassen und „das Geflecht zwischen SPD und Strukturen in Russland offenlegen“, sagte Rehberg auf dem Landesparteitag am Samstag in Güstrow.