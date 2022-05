ARCHIV - Carsten Linnemann (CDU), Mitglied des Bundestags, spricht. Foto: Fabian Sommer/dpa FOTO: Fabian Sommer Landtagswahlen CDU-Parteivize Linnemann: „Respekt an Daniel Günther“ Von dpa | 08.05.2022, 18:34 Uhr

Nach den Prognosen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat sich der stellvertretende Parteivorsitzende der CDU, Carsten Linnemann, sehr zufrieden über das Abschneiden der CDU geäußert. „Respekt an Daniel Günther“, sagte Linnemann am Sonntagabend im „ZDF“.