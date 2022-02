Wehrpflicht FOTO: Frank May Sicherheitspolitik CDU Niedersachsen erwägt Rückkehr zur Wehrpflicht Von dpa | 26.02.2022, 18:31 Uhr | Update vor 35 Min.

Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine löst in Deutschland auch neue Debatten über die Bundeswehr aus. Die CDU in Niedersachsen bringt einen alten Vorschlag ins Spiel.