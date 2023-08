CDU-Politiker „Völlig ungesteuerte Asyl-Migration“: Spahn fordert Beschränkung der Einwanderung Von dpa | 20.08.2023, 10:24 Uhr CDU-Politiker Jens Spahn hat von der Bundesregierung ein Umdenken in der Asyl-Politik gefordert. Archivfoto: dpa/Kay Nietfeld up-down up-down

In der Debatte um eine geeignete Asyl-Politik in Deutschland hat CDU-Politiker Jens Spahn eine „Pause von einer völlig ungesteuerten Migration“ gefordert. An der EU-Außengrenze brauche es jetzt ein klares Signal.