CDU-Fraktionschef nennt Schwesig „russische Werbe-Ikone" 01.03.2022

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, Franz-Robert Liskow, hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vorgeworfen, zu lange und unkritisch am Dialog mit Russland festgehalten zu haben. „Der Glaube, vertiefte Handelsbeziehungen zu Russland, ein Freundschaftstreffen wie der Russlandtag und aktive Hilfe beim Bau von Nord Stream 2 würden den Frieden sichern, war im allerbesten Falle leichtgläubig“, sagte Liskow am Dienstag in einer Sondersitzung des Landtags in Schwerin.