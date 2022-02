Schule FOTO: Sebastian Gollnow Politik CDU-Fraktion: Lehrermangel verstärkt mit Prämien bekämpfen Von dpa | 18.02.2022, 13:02 Uhr | Update vor 12 Std.

Mit Prämien will Niedersachsens CDU-Landtagsfraktion mehr Lehrer in die Provinz locken. „Es gibt einzelne Schulen, die wirklich eine unterirdische Unterrichtsversorgung haben, weil da keiner mehr hin will“, sagte ihr kultuspolitischer Sprecher Christian Fühner am Freitag in Hannover. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte kürzlich schon auf die sogenannte Flächenprämie hingewiesen, die in benachteiligten Regionen und Schulformen gezahlt werden kann.