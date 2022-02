Dennis Thering FOTO: Georg Wendt Politik CDU fordert Vorbereitungen zur Aufnahme von Flüchtlingen Von dpa | 25.02.2022, 16:05 Uhr | Update vor 1 Std.

Angesichts des russischen Einmarschs in die Ukraine fordert die CDU in der Bürgerschaft die Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften in allen Hamburger Bezirken. Alle ukrainische Flüchtlinge, „die Schutz bei uns in der Hansestadt suchen“, müssten aufgenommen werden, sagte Fraktionschef Dennis Thering am Freitag. „Hier darf es jetzt keine Verzögerungen geben, am Ende werden wir an unseren Taten gemessen.“