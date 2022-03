Fraktionschef Liskow FOTO: Jens Büttner Ukraine-Geflüchtete CDU fordert schnelle Anerkennung von Berufsabschlüssen Von dpa | 14.03.2022, 16:12 Uhr | Update vor 13 Min.

Die CDU hat rasche Strukturen für ukrainische Kriegsflüchtlinge auf der Suche nach Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern gefordert. Es brauche Orientierungs- und Qualifizierungsangebote, sagte der Vorsitzende der Oppositionsfraktion, Franz-Robert Liskow, am Rande einer zweitägigen Klausurberatung am Montag in Binz auf Rügen. „Neben Sprachangeboten braucht es vor allem deutlich größere Anstrengungen, was die Anerkennung von Abschlüssen angeht. Hier müssen wir vor allen Dingen viel schneller werden.“ Da vielfach Frauen mit kleinen Kindern nach MV kämen, werde auch die Kinderbetreuung während der Arbeitszeit ein großes Thema sein.