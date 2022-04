ARCHIV - Das Rathaus von Parchim. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner Kommunen CDU-Amtsinhaber Flörke gewinnt Bürgermeisterwahl in Parchim Von dpa | 24.04.2022, 19:42 Uhr

Der CDU-Politiker Dirk Flörke bleibt weitere sieben Jahre Bürgermeister in Parchim (Ludwiglust-Parchim). Der 1969 geborene Lehrer gewann die Bürgermeisterwahl am Sonntag mit 60,1 Prozent der Stimmen, wie die Wahlleitung auf der Internetseite der Stadt mitteilte. Flörke erhielt 3436 Stimmen. Der einzige Herausforderer, der 33 Jahre alte SPD-Stadtvertreter und Arzt Sebastian Langer, kam auf 2278 Stimmen, was 39,9 Prozent bedeutete. Die Wahlbeteiligung lag, wie vor sieben Jahren auch, bei rund 40 Prozent.