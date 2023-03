Bei der Cannabis-Legalisierung sind die USA schon weiter als Deutschland: In New York eröffnete kürzlich ein legaler Cannabis-Shop. Foto: Ted Shaffrey / dpa up-down up-down Drogenpolitik Ärztechef Gassen zu Cannabis-Legalisierung: „Nicht so harmlos wie Smarties“ Von Tobias Schmidt | 16.03.2023, 12:00 Uhr

Legalize it? Gesundheitsminister Karl Lauterbach will in Kürze einen Vorschlag zur Cannabis-Legalisierung vorlegen, wie er gerade ankündigte. Aus der Ärzteschaft kommen prompt Warnungen vor einer zu laxen Drogenpolitik.