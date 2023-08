Unterhaltsrecht Buschmann will mitbetreuende Elternteile entlasten Von dpa | 19.08.2023, 05:49 Uhr | Update vor 25 Min. Marco Buschmann Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down

Mit einer Reform des Unterhaltsrechts will der Bundesjustizminister die Unterhaltshalten gerechter verteilen. Eckpunkte dazu will Buschmann schon in den nächsten Tagen vorlegen.