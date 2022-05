ARCHIV - Fahrgäste stehen in einem Bus. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Britta Pedersen Verkehr Busanbieter: Geflüchtete sollen ab Juni Tickets zahlen Von dpa | 19.05.2022, 17:49 Uhr

Die bisher kostenlosen Busfahrten für Flüchtlinge aus der Ukraine entfallen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ab Juni. Darauf hat die Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH (MVVG) am Donnerstag in Neubrandenburg hingewiesen. Vom 1. Juni an müssten Frauen, Kinder und Männer aus der Ukraine wie andere Fahrgäste die üblichen Fahrscheine für Busfahrten zwischen Demmin, Neubrandenburg, Neustrelitz und Waren vorweisen. Eine Begründung für den Schritt wurde nicht genannt.