Krieg gegen die Ukraine Bürgermeister Klitschko: Wir kämpfen auch für deutsche Werte Von dpa | 04.03.2022

Als „Horror“ beschreibt der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko in einem Interview die Situation in seiner Stadt und appelliert eindringlich an die deutsche Solidarität.