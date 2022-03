Klima-Demo FOTO: Paul Zinken Politik Bunte Demo, ernstes Thema Von dpa | 25.03.2022, 20:05 Uhr | Update vor 57 Min.

Tausende Menschen waren dabei, vor allem Kinder und Jugendliche. Sie gingen am Freitag in vielen Städten der Welt auf die Straße. Denn die Gruppe „Fridays for Future“ hatte zum weltweiten Klimastreik aufgerufen. Auch bekannte Mitglieder waren dabei. In Stockholm im Land Schweden etwa war Greta Thunberg auf der Straße, in Berlin wollte Luisa Neubauer auftreten.