Bundeswehr FOTO: Stefan Sauer Pandemie Bundeswehr zieht in MV Corona-Hilfskräfte zum Großteil ab Von dpa | 08.03.2022, 12:30 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Bundeswehr reduziert im Gleichschritt mit dem Abbau der Corona-Schutzvorschriften die Zahl ihrer Corona-Hilfskräfte in Kreisen und Städten Mecklenburg-Vorpommerns. „Wir gehen raus aus den Gesundheitsämtern und auch aus den Impfstützpunkten, in denen ohnehin nur noch wenig geimpft wird“, sagte der Kommandeur des Bundeswehr-Landeskommandos, Brigadegeneral Markus Kurczyk, am Dienstag in Schwerin.