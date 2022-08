ARCHIV - Die Bundeswehr hat 60 Soldaten von einem Logistik-Stützpunkt am Flughafen der malischen Hauptstadt Bamako abgezogen und ist damit einer Aufforderung der malischen Regierung nachgekommen. Foto: Kay Nietfeld/dpa FOTO: Kay Nietfeld up-down up-down Konflikte Bundeswehr zieht 60 Soldaten von Stützpunkt in Mali ab Von dpa | 05.08.2022, 16:37 Uhr

Immer wieder wird der Einsatz der UN-Friedenstruppe in Mali von der dortigen Regierung behindert. Die Zweifel an einer weiteren Beteiligung der Bundeswehr an der Mission wachsen.