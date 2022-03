Bundeswehr FOTO: Patrick Pleul Mecklenburg-vorpommern Bundeswehr hilft wegen Personalausfällen in Klinik Demmin Von dpa | 01.03.2022, 19:14 Uhr | Update vor 1 Std.

Aufgrund vieler Mitarbeiter-Ausfälle vor allem durch die Corona-Pandemie erhält das Krankenhaus Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) Hilfe von der Bundeswehr. Wie die Klinik am Dienstag mitteilte, kommen sechs Frauen und Männer in Uniform als „helfende Hände“ zum Einsatz. Die Soldaten aus Torgelow in Vorpommern sollen über zwei Wochen unter anderem beim Transport von Patienten und bei der Essenversorgung helfen. Dadurch soll vor allem die Pflege der Kranken gewährleistet werden.