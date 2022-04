Olaf Scholz FOTO: Kay Nietfeld Krieg in der Ukraine Bundestag verurteilt Gräueltaten von Butscha Von dpa | 07.04.2022, 04:00 Uhr | Update vor 21 Min.

Tote heute in Butscha und morgen in den Straßen von Berlin? Die Verteidigungsministerin warnt davor. Der Kanzler nimmt sie gegen den Vorwurf in Schutz, zu zögerlich bei Waffenlieferungen zu sein.