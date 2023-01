Der Bundestag ordnet die Massaker des Islamischen Staates (IS) an den Jesiden als Völkermord ein. Foto: dpa/Michael Kappeler up-down up-down Tausende Tote im Jahr 2014 Verbrechen gegen Jesiden: Bundestag erkennt IS-Taten als Völkermord an Von dpa | 19.01.2023, 16:48 Uhr

Versklavt, misshandelt und zu Tausenden getötet: Der deutsche Bundestag erkennt die Verbrechen des Islamischen Staates (IS) an den Jesiden als Völkermord an. Deutschland sieht sich in besonderer Verantwortung für die Gemeinschaft.