Waffenlieferungen Bundestag debattiert über schwere Waffen für die Ukraine Von dpa | 27.04.2022, 05:19 Uhr

Nun will Deutschland doch schwere Waffen an die Ukraine liefern. Die Kritik am Kurs der Bundesregierung reißt aber nicht ab. Auch das geplante Bundeswehr-Sondervermögen könnte es noch in sich haben.