Neues Solarpaket Bundesregierung will Betrieb von Balkonkraftwerken erleichtern Von dpa | 15.08.2023, 12:52 Uhr Balkonkraftwerk Symbolfoto: dpa/Stefan Sauer

Die Bundesregierung will den Ausbau erneuerbarer Energien weiter vorantreiben. Dafür will das Kabinett am Mittwoch ein Solarpaket beschließen, dass vor allem den Bau von Balkonkraftwerken erleichtert.