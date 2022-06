dpatopbilder - Ein Soldat einer ukrainischen Spezialeinheit legt eine von Deutschland gespendete DM22-Panzerabwehrmine auf einem Waldweg aus. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa FOTO: Efrem Lukatsky Krieg in der Ukraine Bundesregierung hebt Geheimhaltung bei Waffenlieferungen auf Von dpa | 21.06.2022, 13:35 Uhr | Update vor 10 Min.

Bisher hat die Bundesregierung nur in Ausnahmefällen über Waffenlieferungen an die Ukraine informiert. Jetzt will man es handhaben wie enge Verbündete - eine Webseite gibt konkret Auskunft.