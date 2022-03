Bundespräsident Steinmeier FOTO: MICHAEL SOHN Politik Bundespräsident sagt Danke! Von dpa | 07.03.2022, 17:07 Uhr | Update vor 37 Min.

Wegen des Krieges in der Ukraine müssen derzeit sehr viele Menschen ihre Heimat verlassen. Sie suchen Schutz in anderen Ländern. Auch in Deutschland kommen täglich tausende Menschen aus der Ukraine an - darunter viele Kinder und Jugendliche.