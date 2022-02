Bundespräsident Steinmeier FOTO: Marcus Brandt Politik Bundespräsident ruft zu Solidarität mit der Ukraine auf Von dpa | 27.02.2022, 12:31 Uhr | Update vor 1 Std.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Deutschen zur Solidarität mit den Menschen in der Ukraine aufgefordert. „Ich freue mich darüber, dass auch in Deutschland an vielen Orten Solidarität bekundet wird. Das ist das Mindeste, was wir zu diesem Zeitpunkt leisten müssen“, sagte Steinmeier am Sonntag beim „Benefizkonzert des Bundespräsidenten“ in der Elbphilharmonie.