Der Flüchtlingszug aus der Ukraine nach Deutschland stellt aus Sicht der Grenzschützer keine Gefahr für die Innere Sicherheit dar. Bei der Einreise ukrainischer Kriegsflüchtlinge hat die Bundespolizei bei Kontrollen bislang kaum Auffälligkeiten und praktisch keine Personen mit unklarer Identität festgestellt. Der Vorsitzende des Bezirks Bundespolizei bei der Gewerkschaft der Polizei, Andreas Roßkopf, sagte unserer Redaktion: „Ausschließen kann man dies natürlich nie. Aber der Anteil von verdächtigen Personen ist sehr, sehr gering.“ Das liegt nach Worten Roßkopfs auch daran, dass die Flüchtlinge bereits an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine kontrolliert und sie dann an der deutschen Grenze ein zweites Mal überprüft werden. Zudem handle es sich zumeist um Frauen und Kinder. Lesen Sie auch den Liveblog zur Ukraine-Krise

Einreise läuft „ruhig und koordiniert“ ab

Nach Angaben der Bundespolizei-Gewerkschaft läuft die Einreise an den Grenzen „ruhig und koordiniert“ ab. Die Bundespolizei hat bislang 50.294 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registriert, wie das Bundesinnenministerium am Montagmittag mitteilte. Für die Einreise ist kein Visum erforderlich und es erfolgt keine systematische Registrierung an den Grenzen. „Da keine Grenzkontrollen stattfinden, kann die Zahl der nach Deutschland eingereisten Kriegsflüchtlinge tatsächlich bereits wesentlich höher sein“, sagte ein Ministeriumssprecher unserer Redaktion.

Täglich zehn Prozent mehr Ankömmlinge

Nach Worten Roßkopfs kamen allein am Sonntag knapp 12 000 Flüchtlinge – und die tägliche Zahl dürfte noch deutlich steigen. „Die Tendenz ist täglich um fast zehn Prozent steigend“, sagte Roßkopf. Nach Einschätzung der Internationalen Organisation für Migration (IOM) könnten bis zu 225 000 Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Deutschland Schutz suchen.

Die Zahl der Menschen, die aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine fliehen, wird seit dem Beginn der russischen Angriffe am 24. Februar erfasst. Laut Bundespolizei-Gewerkschaft sind bereits eine Million Ukrainer nach Polen eingereist.

EU erleichtert Schutz für Kriegsflüchtlinge

Die EU hatte in dieser Woche die Voraussetzungen für einen schnellen und unkomplizierten Schutz der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine geschaffen. Einen entsprechenden Beschluss dazu hatten die EU-Staaten am Freitag einstimmig angenommen. Damit tritt erstmals eine Richtlinie für den Fall eines „massenhaften Zustroms“ von Vertriebenen in Kraft. Der Schutz für die Menschen aus der Ukraine gilt zunächst für ein Jahr, kann jedoch um insgesamt zwei weitere Jahre verlängert werden. Ein langwieriges Asylverfahren ist damit nicht nötig. Zudem haben die Schutzsuchenden unmittelbar unter anderem das Recht auf Sozialleistungen, Bildung, Unterkunft sowie auf eine Arbeitserlaubnis