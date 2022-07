Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellte sich in Lübeck den Fragen der Bürger. FOTO: dpa/Christian Charisius up-down up-down Auftakt der Fragestunde Scholz in Lübeck: Demonstranten stören Bürgerdialog mit Kanzler Von Stefan Hans Kläsener | 11.07.2022, 19:55 Uhr

In den kommenden Monat reist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für seinen Bürgerdialog durch die Republik. Der Auftakt fand am Montag in Lübeck vor 150 Gästen statt. Demonstranten versuchten die Veranstaltung mit Zwischenrufen zu stören.