Landtag Bundesgartenschau 2025 wird Thema im Landtag Von dpa | 20.05.2022, 02:50 Uhr

Die Bundesgartenschau 2025 in Rostock wird am Freitag (9.00 Uhr) den Landtag in Schwerin beschäftigen. Die CDU fordert von der Landesregierung, die Realisierung der Bundesgartenschau in Rostock unabhängig vom Termin in der angekündigten Höhe finanziell zu unterstützen. Wegen verschiedener Schwierigkeiten hatte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) erklärt, in der bisher geplanten Form sei die Umsetzung der Buga bis 2025 nicht zu schaffen.