Im Hamburger Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin hat die Bundesanwaltschaft am Mittwoch siebeneinhalb Jahre Haft gefordert. Die 44-jährige Deutsche aus Bad Oldesloe habe sich in zwei Fällen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland schuldig gemacht, indem sie sich im Jahr 2016 erst der islamistischen Miliz Jund al-Aqsa und dann dem Islamischen Staat (IS) in Syrien anschloss, erklärte die Vertreterin der Bundesanwaltschaft vor dem Staatsschutzsenat am Hanseatischen Oberlandesgericht.