Politik Buchholz für Bundes-Beteiligung an LNG-Betreiber Von dpa | 28.02.2022, 14:59 Uhr

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hat eine Staatsbeteiligung an der Betreibergesellschaft des geplanten Terminals für Flüssigerdgas (LNG) in Brunsbüttel ins Gespräch gebracht. „Auch wenn ich sonst angesichts vieler rentabler LNG-Terminals weltweit nicht viel von staatlichem Unternehmertum halte, scheint es mir in der jetzigen Ausnahmesituation ebenso geboten wie eine forcierte Beschleunigung sämtlicher Genehmigungsverfahren“, sagte Buchholz am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der Bund müsse die sonst oft jahrelangen Genehmigungsverfahren drastisch abkürzen.