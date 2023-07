Britischer Verteidigungsminister Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Politik Britischer Verteidigungsminister Wallace will Amt aufgeben Von dpa | 16.07.2023, 16:21 Uhr | Update vor 30 Min.

Als Verteidigungsminister erlebte Wallace bereits drei konservative Premierminister. Laut „Sunday Times“ will der 53-Jährige nun in absehbarer Zeit aufhören. Am Wochenende fiel er mit einer längeren Erklärung auf Ukrainisch auf.