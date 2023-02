Der Streit um die Schuldenbremse geht weiter: Nun ist ein Briefverkehr zwischen Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck veröffentlicht worden. Archivfoto: dpa/Kay Nietfeld up-down up-down Ärger um Haushalt 2024 Briefaustausch unter den Ministern: Habeck und Lindner geraten aneinander Von dpa | 16.02.2023, 12:06 Uhr

Gerade wegen der Einhaltung der Schuldenbremse ist der Bundeshaushalt unter den Ministern ein Stressthema. Nun hat Robert Habeck in einem Brief an Christian Lindner die Eckwerte des Haushalts kritisiert. Die Reaktion Lindners folgte prompt.