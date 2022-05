ARCHIV - Prozessakten liegen in einem Gerichtssaal. Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild FOTO: Thomas Frey Gericht Bremerin soll Sklavin in Syrien misshandelt haben Von dpa | 13.05.2022, 04:14 Uhr

Eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Bremen muss sich vom kommenden Donnerstag an vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft der 34-Jährigen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Beihilfe zum Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte. Die Mutter zweier Kinder soll Mitglied in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gewesen sein.