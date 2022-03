Corona-Impfung FOTO: Daniel Bockwoldt Politik Bremen mit 90 Prozent Erstimpfungen Von dpa | 03.03.2022, 13:10 Uhr | Update vor 44 Min.

Beim Impfen gegen das Coronavirus geht es in Deutschland nur langsam voran - allerdings hat als erstes Bundesland nun Bremen bei den Erstimpfungen die 90-Prozent-Marke geknackt. Am Mittwoch wurden deutschlandweit rund 103 000 Impfdosen verabreicht, wie am Donnerstag aus den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorging. Am Mittwoch der Vorwoche waren es mit rund 157 000 deutlich mehr.