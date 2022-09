Lula Foto: Edmar Barros/AP/dpa up-down up-down Wahlkampf in Brasilien Brasiliens Ex-Präsident Lula tanzt mit Indigenen Von dpa | 01.09.2022, 05:57 Uhr

In Brasilien steht in ein paar Wochen die Präsidentenwahl an: Favorit Luiz Inácio Lula da Silva geht bei Indigenen auf Stimmenfang und beweist Taktgefühl.