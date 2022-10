Brandanschlag in Bautzen Foto: Paul Glaser/dpa up-down up-down Sachsen Brandanschlag auf geplantes Flüchtlingsheim in Bautzen Von dpa | 29.10.2022, 07:07 Uhr

Nach einem Feuer in einem geplanten Flüchtlingsheim in Bautzen ist schnell klar: Es handelt sich um einen Brandanschlag. Am Tag nach der Tat will Innenminister Schuster sich ein Bild machen.