SPD-Parteichefin Saskia Esken hat CDU-Chef Friedrich Merz vorgeworfen, Hass auf Geflüchtete zu verbreiten. Foto: Fabian Sommer up-down up-down Nach „Sozialtourismus“-Äußerung Zündeln gegen Flüchtlinge? Vorwurf gegen Friedrich Merz ist unanständig Meinung – Rena Lehmann | 21.10.2022, 16:03 Uhr

Nach dem Feuer in einem Flüchtlingsheim bei Wismar geht SPD-Chefin Saskia Esken den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz an. Warum sie in Stil und in der Sache falsch liegt.