Andreas Bovenschulte FOTO: Sina Schuldt Regierungserklärung von Bovenschulte Bremens Bürgermeister mahnt trotz Corona-Lockerungen zur Vorsicht Von dpa | 24.02.2022, 12:02 Uhr | Update vor 2 Std.

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat die anstehende Lockerung der Corona-Maßnahmen verteidigt. Die Inzidenzahlen seien deutlich zurückgegangen und die Lage in den Kliniken habe sich entspannt, so Bovenschulte am Donnerstag in einer Regierungserklärung.